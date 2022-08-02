裴洛西「超硬亞洲行程」曝！沒調時差連跑5國　網封鐵人阿嬤

▲裴洛西亞洲行程緊湊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西出訪亞洲，然而她在短短幾天就要連跑5國，超高壓的緊密行程也讓外界直呼，已經高齡82歲的裴洛西是「鐵人阿嬤」，體力超驚人，都不用調時差。知名Podcaster敏迪則在臉書上表示，「我光想像自己要這樣飛就快吐了，人家還是82歲的阿嬤，我是不是奧笑連？」

▲裴洛西拜訪馬來西亞下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）。（圖／路透）

裴洛西1日從關島飛往新加坡，並與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪會晤。她2日上午10時34分搭乘專機抵達馬來西亞吉隆坡的梳邦空軍基地，由馬來西亞下議院副議長莫哈拉席（Mohd Rashid bin Hasnon）和美國駐馬來西亞大使麥菲特（Brian D. McFeeters）迎接。

裴洛西2日下午會晤馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）和下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）後，將直接啟程飛往台灣，預計晚間10時20分左右抵台，在馬來西亞僅停留數小時。她預計在3日上午與總統蔡英文見面，4日上午則是要直接與南韓國會議長會面。

▲美國眾院議長裴洛西預計2日晚間抵台。（圖／達志影像）

裴洛西雖然尚未公布何時將前往日本，但是出訪美國的日本首相岸田文雄已於稍早搭上從美國返回日本的專機，預計2日就可以抵達日本。根據推測，裴洛西最有可能會在3日下午或是5日訪日。

超緊湊的魔鬼行程曝光後，也讓網友驚嘆，已經年過八十的裴洛西體力超驚人。敏迪在臉書寫到，「她這個行程比我媽參加的旅行團還硬欸，都沒有調時差。而且這樣馬來西亞只待一個下午嗎？好扯喔我光想像自己要這樣飛就快吐了，人家還是82歲的阿嬤，我是不是奧笑連？」搞笑貼文也吸引大批網友回覆並狂讚她是「鐵人阿嬤」。

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