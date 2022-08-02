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姊妹「身中11槍」慘死計程車內　兇手竟是親生爸！只因她們談戀愛

▲▼ 埃及裔男子亞瑟（Yaser Said）「榮譽謀殺」親生女兒。（圖／翻攝當事人臉書、爾文市警察局）

▲埃及裔男子亞瑟（Yaser Said）「榮譽謀殺」親生女兒。（圖／翻攝當事人臉書、爾文市警察局）

記者吳美依／綜合報導

美國德州曾發生一起恐怖案件，一對埃及裔姊妹被發現陳屍計程車內，2人一共身中11槍，死狀悽慘。當局追查後發現，兇手竟是死者親生父親亞瑟（Yaser Said），他不滿女兒們開始約會、談戀愛，認為這種「拒絕遵守伊斯蘭傳統文化」的行為使家族蒙羞，為此痛下殺手。

綜合外媒報導，本案發生於2008年，亞瑟逃亡12年後終於落網，本周開始在達拉斯（Dallas）開庭審理。根據法庭出示證據，18歲的亞米娜（Amina）被開2槍，而17歲的莎拉（Sarah）身中9槍後，曾經撥打911求救，「我父親開槍打我。我要死了，我要死了……。」

調查人員指出，亞瑟1月1日借了一輛計程車，誆稱要一起出門兜風、享用新年晚餐，卻把女兒們載到歐文市（Irving）附近的旅館，在車內殘忍行兇後，火速逃逸。

▲▼ 埃及裔男子亞瑟（Yaser Said）「榮譽謀殺」親生女兒。（圖／翻攝當事人臉書、爾文市警察局）

▲莎拉和亞米娜遭父親殘忍殺害。（圖／翻攝當事人臉書）

這被認為是一起「榮譽謀殺」（honor killings）案件，在一些族群裡，家族成員認定受害者的行為「羞辱」或「不光彩」，為了維護自認為的尊嚴及名譽，因此進行謀殺，往往與性、宗教及種姓有關。家族好友露絲（Ruth Trotter）也同意這個說法，她指出，亞瑟對家庭的控制慾很強，「去到哪裡都跟著她們，記錄下她們的一舉一動。」

警方起初研判，嫌犯可能逃往紐約或者故鄉埃及，2020年卻在德州賈斯汀市（Justin），也就是距案發地點僅40英里（約64.3公里）的地方逮到人。儘管亞瑟矢口否認犯案，但仍預期被判無期徒刑，終身不得假釋，他的兒子及兄弟也因為協助窩藏罪犯而遭定罪。

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