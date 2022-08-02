障眼法？美軍2架C-40C專機同抵大馬　裴洛西可能「換機來台」

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘「波音C-40C運輸機」（呼號SPAR19）前往馬來西亞。根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，SPAR19抵達吉隆坡後不久，另一架呼號為SPAR20的C-40C運輸機從日本出發，同樣飛往吉隆坡。

「Flightradar24」紀錄顯示，裴洛西搭乘的SPAR19在2日上午9時45分從新加坡實里達機場（XSP）起飛，上午10時40時左右抵達吉隆坡雪邦國際機場。不過紀錄顯示，在裴洛西飛抵吉隆坡後，還有另一架呼號為SPAR20的美軍C-40C運輸機從日本出發，並在11時52分也抵達吉隆坡。

▲美軍2架C-40專機同時飛抵大馬。（圖／翻攝自推特）



目前不清楚為何會有兩架C-40C運輸機同時抵達吉隆坡，也無法確認裴洛西今晚會搭哪一架專機訪台。推特網友認為，有可能是要替換原本的SPAR19專機，也有可能是「障眼法」讓外界摸不清裴洛西會搭乘哪架飛往台灣。

《環球時報》引述衛星遙感地理空間分析公司「覓熵科技」報導，據飛航數據顯示，SPAR20並非從日本駛來，而是從美國史考特空軍基地（Scott Air Force Base）起飛，經日本最後抵達馬來西亞。覓熵科技研判人員分析，這是一次值得關注的長距離飛行，動機可能是美國某些領域的專家為了某種行動伴飛，也可能是要換掉此前裴洛西的座機。

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