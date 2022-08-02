白目男「加油站點菸」意外自焚　愛車被大火吞噬驚險畫面曝光

▲男子在加油站點菸，瞬間引發大火。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子竟然在加油站點菸，意外引火上身，他急著想把身上的火撲滅時，發現車子也開始著火，現場立即陷入一片火海還冒出黑煙，看起來十分可怕，幸好火勢後來被及時撲滅，誇張畫面在網路上瘋傳。

事件發生在俄羅斯中西部車里雅賓斯克市(Chelyabinsk)，影片中可看到，穿著白色上衣的男子在加油站加油時，突然從口袋中掏出打火機，結果一點火，一片大火瞬間燒到他身上。

白衣男著急地四處跑來跑去時，突然想到油還在繼續加，趕緊跑回來把油槍取出，結果導致車子也著火，他急忙把身上的火撲滅後，成功返回車上把車開走，再用滅火器把剩下的火撲滅。

影片分享到網路上立即爆紅，目前已獲得26.7多萬人觀看，男子的白目行為讓許多網友表示「有夠蠢」、「不愧是戰鬥民族」，還有網友笑稱，「看來那位老兄這次以後就會戒菸了」。