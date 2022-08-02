　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復

記者吳美依／編譯

前美眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年分別訪問台灣及中國，他1日談及裴洛西訪台議題時表示，儘管緊張局勢不斷升溫，中共不太可能把最極端的威脅付諸行動，「最糟糕的情況是，如果他們擊落了她（裴洛西）的飛機，那將真的是戰爭的行為。我們別無選擇，只能大規模報復。」

▲▼前美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨籍的金瑞契向《福斯新聞》表示，儘管北京讓情況變得具有致命嚴重性，且拜登政府讓美國軍隊變得軟弱，但即使像是習近平政權這樣好戰的領導階層也會了解，美國依然擁有強大軍事力量，也將毫不猶豫地聯合印太盟友反擊，讓世上人口最多的中國陷入癱瘓。

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲金瑞契1997年訪台，與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

金瑞契指出，在澳洲及日本盟友的協助下，北京很可能不僅遭受報復性攻擊，經濟也會遭逢雙重打擊而癱瘓，因為中國非常依賴美國進口商品，也將無法繼續大規模出口至美國，「我們可以非常迅速孤立中國，他們的城市將開始出現失業潮，如果無法進口，就會開始挨餓。所以，中國人不一定處於霸凌我們的強勢地位，我認為我們必須認知到這一點。」

金瑞契也呼籲，像美國這樣的共和民主國家，必須挺身勇敢面對任何獨裁政權，證明對方不如表現出來的那樣絕對可靠又完美，「如果我們現在退讓了，誰知道他們內心會得出什麼結論，是否會決定試圖佔領台灣，把我們逼得更緊。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
開發金遭金管會重罰2000萬！董座停職6個月　總座降月薪3成
裴洛西40多人住君悅！　飯店「接外賓流程」包整層樓加安管
快訊／裴洛西專機大馬起飛！　預計晚間10時抵台
快訊／汪小菲委任律師事務所出事了！　檢兵分6路搜索
中國聯合國代表「送各國摺扇」！　扇面4字曝光
曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰
快訊／被爆吸金詐騙18億　郁慕明回應了
陸學者：中美不至於撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／裴洛西專機從馬來西亞起飛　預計晚間10時抵台

裴洛西「超硬亞洲行程」曝！沒調時差連跑5國　網封鐵人阿嬤

頭頂黏一起！連體嬰成功分離「VR神助攻」　醫：沒人相信能辦到

民調：47%日人反對安倍國葬！　8成民眾籲釐清統一教與政界關係

白目男「加油站點菸」意外自焚　愛車被大火吞噬驚險畫面曝光

美國助烏抗俄！　再供「價值168億元」武器

障眼法？美軍2架C-40C專機同抵大馬　裴洛西可能「換機來台」

研究曝長新冠有這3種　症狀一次看！「不分病毒」全都可能中鏢

全美5800人染猴痘！加州宣布進入緊急狀態　加強疫苗接種

首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

快訊／裴洛西專機從馬來西亞起飛　預計晚間10時抵台

裴洛西「超硬亞洲行程」曝！沒調時差連跑5國　網封鐵人阿嬤

頭頂黏一起！連體嬰成功分離「VR神助攻」　醫：沒人相信能辦到

民調：47%日人反對安倍國葬！　8成民眾籲釐清統一教與政界關係

白目男「加油站點菸」意外自焚　愛車被大火吞噬驚險畫面曝光

美國助烏抗俄！　再供「價值168億元」武器

障眼法？美軍2架C-40C專機同抵大馬　裴洛西可能「換機來台」

研究曝長新冠有這3種　症狀一次看！「不分病毒」全都可能中鏢

全美5800人染猴痘！加州宣布進入緊急狀態　加強疫苗接種

首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復

「禹英禑」每天背的包是這顆平價包！　鯨魚吊飾、時鐘⋯賣翻天

非洲大戰開打…賽馬娘小北之戰大丸灑3萬寶石摃龜　阿土直接滿突

快訊／台中幼兒園驚爆虐童　園長狠抽腳底板「1秒6下」遭停職

密切關注裴洛西「呼籲取消訪台？」　陸外交部：應該去問美方或她本人

開發金遭金管會重罰2000萬！董座暫停董事職位6個月　總座降月薪3成

三陽連3月銷量領先「暫居2022台灣機車冠軍」！市佔破3成差距擴大

北市爆2起本土BA.5！黃珊珊憂社區感染　「我們現在高度緊張」

裴洛西今晚訪台！　藍委批「名不正言不順」：台灣承擔最大苦果

黑心房仲冷凍行銷迫屋主降價　永慶房屋誠實服務幫成功售屋挽回200萬元

血庫告急！他去竹北捐血「滿載而歸」：好像從全聯出來一樣

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

國際熱門新聞

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裴洛西訪台　美軍3大軍艦駛近台灣

首位訪台議長：若中國攻擊將大規模報復

路透：多架解放軍戰機飛近台海中線

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

傳台灣「曾撤邀裴洛西」來訪　蕭美琴回應了

裴洛西確定訪台！「唯一變數」曝

詭異「神經疾病」蔓延！少女抽搐嘶吼　專家找到病因：是抖音

裴洛西將訪台　白宮發聲了

美2架C-40C同抵大馬　裴洛西可能換機來台

裴洛西專機從新加坡起飛「前往馬來西亞」

裴洛西根本「美國喬王」　7億募款戰力值就是任性

《紐時》社論：裴洛西訪台魯莽危險

更多熱門

相關新聞

解放軍雙航母南北離港演訓 陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

解放軍雙航母南北離港演訓 陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）印太行或在今（2）日晚間抵台訪問，對此，大陸連日透過外交部提出抗議，解放軍也大動作實行軍演進行武力威懾。據了解，解放軍的雙航母也在近日陸續離開母港演訓，大陸微博上也出現，「遼寧艦、山東艦、台灣見」的順口溜，讓外界對雙航母動向感到好奇。

裴洛西訪台陸突禁百項食品　他揭：證明禁鳳梨、石斑都是看心情鬼扯

裴洛西訪台陸突禁百項食品　他揭：證明禁鳳梨、石斑都是看心情鬼扯

美2架C-40專機同抵吉隆坡　網友瘋猜可能換機訪台

美2架C-40專機同抵吉隆坡　網友瘋猜可能換機訪台

美國助烏抗俄　再供價值168億元武器

美國助烏抗俄　再供價值168億元武器

江啓臣籲美加速具體挺台作為　「人民更期待簽署雙邊協定」

江啓臣籲美加速具體挺台作為　「人民更期待簽署雙邊協定」

關鍵字：

北美要聞裴洛西台美關係美台關係兩岸美中台金瑞契影音

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

揭秘陸「暫停進口」台食品

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面