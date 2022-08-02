首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復

記者吳美依／編譯

前美眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年分別訪問台灣及中國，他1日談及裴洛西訪台議題時表示，儘管緊張局勢不斷升溫，中共不太可能把最極端的威脅付諸行動，「最糟糕的情況是，如果他們擊落了她（裴洛西）的飛機，那將真的是戰爭的行為。我們別無選擇，只能大規模報復。」

▲前美眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨籍的金瑞契向《福斯新聞》表示，儘管北京讓情況變得具有致命嚴重性，且拜登政府讓美國軍隊變得軟弱，但即使像是習近平政權這樣好戰的領導階層也會了解，美國依然擁有強大軍事力量，也將毫不猶豫地聯合印太盟友反擊，讓世上人口最多的中國陷入癱瘓。

▲金瑞契1997年訪台，與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）



金瑞契指出，在澳洲及日本盟友的協助下，北京很可能不僅遭受報復性攻擊，經濟也會遭逢雙重打擊而癱瘓，因為中國非常依賴美國進口商品，也將無法繼續大規模出口至美國，「我們可以非常迅速孤立中國，他們的城市將開始出現失業潮，如果無法進口，就會開始挨餓。所以，中國人不一定處於霸凌我們的強勢地位，我認為我們必須認知到這一點。」

金瑞契也呼籲，像美國這樣的共和民主國家，必須挺身勇敢面對任何獨裁政權，證明對方不如表現出來的那樣絕對可靠又完美，「如果我們現在退讓了，誰知道他們內心會得出什麼結論，是否會決定試圖佔領台灣，把我們逼得更緊。」

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