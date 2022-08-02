裴洛西抵馬！專機降落畫面曝光　僅待數小時晚間飛台灣

▲據悉，裴洛西已經抵達馬來西亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西出訪亞洲，預計晚間10時20分抵台，相關消息一出，隨即引發北京當局反彈以及全球關注。根據馬來西亞媒體報導，由裴洛西帶領的議員團稍早已經從新加坡起飛，並在當地時間上午9時至9時30分左右抵達馬來西亞，而大馬國會眾議院副議長與美國駐馬大使也將到場迎接。

Pesawat khas yang membawa #NancyPelosi dan delegasi mendarat di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) sekitar pukul 10.33 pagi @501Awani pic.twitter.com/rCsRdAAISL — Hasimi Muhamad (@HasimiM) August 2, 2022

根據《中國報》報導，裴洛西與其他5名美國代表團成員所搭乘的專機已經於當地時間上午10時34分抵達馬來西亞吉隆坡的梳邦空軍基地。

根據Astro Awani報導，美國駐馬大使麥菲特已經抵達現場，而馬來西亞眾議院副議長也代表馬方，到場迎接裴洛西代表團的到訪。出訪馬來西亞期間，裴洛西預計會前往國會大廈。

先前有消息指出，裴洛西僅會在吉隆坡停留數個小時，接著會在晚間10時20分飛抵松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計3日上午會晤總統蔡英文，接著下午離開台灣，可能接續前往日本。

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