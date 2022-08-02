快訊／裴洛西專機從新加坡起飛「前往馬來西亞」　傳僅停留數小時

▲裴洛西專機從新加坡飛往馬來西亞。（圖／翻攝自Flightradar24）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日訪問新加坡，根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，呼號SPAR19的美國空軍「波音C-40C運輸機」，在當地時間上午9時45分從新加坡實里達機場（XSP）起飛，一路朝馬來西亞方向飛行。目前線上共有超過7800人同時追蹤專機動態。

▲裴洛西與新加坡總理李顯龍會面。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）



「Flightradar24」資料顯示，裴洛西搭乘的波音C-40C運輸機在上午9時45分從實里達機場起飛，準備前往亞洲行第二站馬來西亞。先前有消息指出，裴洛西僅會在吉隆坡停留數個小時，接著會在晚間10時20分飛抵松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計3日上午會晤總統蔡英文，接著下午離開台灣，可能接續前往日本。

裴洛西於1日凌晨4時21分抵達亞洲行首站新加坡，並與總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）會面。新加坡外交部指出，雙方在會談中討論了烏俄戰爭與兩岸關係等議題，而李顯龍也敦促裴洛西必須致力與中國建立「穩定」關係，因為穩定的美中關係對區域和平與安全極為重要。

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