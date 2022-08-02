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安親班打工目睹殘忍主任「不乖關進儲藏室」！午餐2人吃1碗滷肉飯

▲▼玩具,積木,小孩。（圖／取自Pixabay）

▲安親班主任省餐費，兩學生合吃一碗滷肉飯。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名在安親班打工的女網友，分享工作期間看到的超扯事蹟，主任提倡省水，規定小朋友水壺只能裝半壺，為了降低午餐的成本，兩個學生合吃一碗小碗滷肉飯，最扯的是，有女學生尿褲子，主任要女學生自己擦乾淨，還要對方待在廁所一整天，並規定不能開燈，對此，網友們直呼「快打電話檢舉」。

原PO在Dcard上發文，「去安親班打工後，未來不敢讓小孩去了」，工作內容是當主任外出時坐在櫃檯待命，由於小時候沒有去過安親班，當兼職後讓她大開眼界，她分享3件超荒謬的事蹟；第一件事「水只能裝半壺」，主任提倡省水，所以規矩水只能裝半壺，裝太多還會被罵，而且安親班沒有冷氣，也沒有通風的門，「學生在那悶熱的環境卻要控制自己喝水的量，覺得有點可憐」。

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第二件事情，「少得可憐的午餐」，為了降低成本，兩個學生合吃一碗小滷肉飯，7名學生的飯錢通常不超過150元，常常出現學生喊餓的情形，學生也會找隔壁社區管理員要糖果，「如果只有一顆，擁有糖果的人會被大家要求『求求你給我舔一口』，也有過糖果掉在地上還撿起來繼續吃的畫面」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲安親班主任「再有狀況拖進去儲藏室」。（圖／翻攝自Dcard）

第三件事蹟「尿褲子被關在廁所」，有個小學一年級的女學生尿褲子，家長因為工作無法送換洗衣物，主任竟然叫女學生擦乾淨，並要求女學生待在廁所一整天，還不准開燈，因為電要錢，「女學生喝完水後嘔吐，也要自己擦乾淨，否則要關進儲藏室」。她驚嚇表示，「是我從小被保護的太好嗎，怎麼覺得有點恐怖」。

貼文曝光，網友們大喊「完全不正常」，「安親班的主任是在？這樣可以打電話檢舉了吧，讓這間開不下去」、「是你去的那家的問題吧，我國小的時候，整整六年都在安親班，完全沒有這種狀況」、「這已經是在虐童了吧，基本需求都無法實現」、「怕爆，這什麼殘酷集中營」、「檢舉，看了好生氣」。

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