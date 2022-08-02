傳裴洛西最快今晚抵台　他呼籲「小粉紅」：不該熱油鍋上開瓦斯

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，外傳裴洛西一行人最快在今（2日）晚間訪台，並過夜1晚，會晤台灣高層。民進黨立委何志偉表示，近日有許多小粉紅、老粉紅出現過激言論，這是大可不必，中國在「二十大」前未必想要造成太大紛爭，不該「熱油鍋上開瓦斯」。

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者林敬旻攝）

何志偉透過臉書表示，呼籲小粉紅、老粉紅不要在「熱油鍋上開瓦斯」，裴洛西展開亞洲行，但可以看到這兩天有許多小粉紅、老粉紅有很多過激的言論，「我要說這樣的做法大可不必！」

何志偉表示，他要說此行的訪問是意義重大，中方有許多過度的語言，是讀錯國際外交的訊息，畢竟美國是要對印太地區表達外交上的支持，但卻看到中國許多激烈言論就如同「麻煩製造者」一般，過激的語言真的先不要，根本是「熱油鍋上開瓦斯」。

何志偉並指，中國在「二十大」前，中國國家主席習近平會以能夠連任為主，必須全力處理內政，以「穩字當頭」，未必會想要造成太大的外交紛爭，也對他的連任沒有幫助，但或許中國國內有些「粉紅」也誤判情勢；對於台灣來說，台灣就是隨時做好準備，也都會以持續穩定印太地區的區域鍊，並且嚴守總統蔡英文的外交政策，希望可以繼續維持區域的穩定與和平。