裴洛西訪台「中國必有報復」　美退役軍官：對台軍事威嚇恐加強

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西被爆可能訪台以來，美中口水戰持續數周，如今傳出確定將於今（2日）晚抵台。美媒分析，她決定來台代表五角大廈認為中國構成可信軍事威脅的風險降低。美國退役軍官則認為，美中軍方私下已對裴洛西此行達成和解，但勢必伴隨中方報復，解放軍未來恐怕加強對台軍事恐嚇。

▲ 裴洛西預計今晚抵台並留宿一夜。（圖／路透）

美國政治新聞網站Politico指出，儘管美中砲火猛烈，裴洛西訪台成行似乎表明，雙方已經達成一項不情願的和解。美國空軍退役指揮軍士長弗里茨（Dennis Fritz）表示，「在我看來，兩軍無疑正進行對話，以確保不會發生事故。」這種雙邊軍事討論雖未經證實，但很可能與外交接觸同時進行，以確保北京對裴洛西此行有足夠了解，避免產生美國意圖製造危險的誤解。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）高級中國研究員辛格頓（Craig Singleton）則說明，裴洛西抵台以前，美國將向中國軍方通報她的飛行詳細資訊，美國官員也將公開或私下傳達此行有限的目標，以及華府堅持一個中國政策的訊息，並極力淡化媒體對此行的報導。

對台強硬政策對中國國家主席習近平的信譽非常重要，因為他將在今秋尋求連任。退役海軍中將默里特（Robert B. Murrett）分析，中國過去幾周的激進言論可能主要是針對國內，而非國際，因為中國領導階層不能表現出任何形式的讓步。

解放軍實彈演習應不危及裴洛西的訪問，但預計將在台灣海峽大秀肌肉，中國官媒便可以此為習近平宣傳，同時在不冒軍事對抗風險的情況下對台施壓。默里特指出，解放軍機可能跟飛裴洛西座機抵達或離開台灣，但不會有任何互動。

然而，裴洛西訪台勢必加劇北京對美國對台政策的懷疑，且可能導致對台軍事恐嚇加劇。弗里茨指出，「我認為會有某種形式的報復。你將看到更多（解放軍）實彈演習，他們無疑將更加活躍。」

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