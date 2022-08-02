《紐時》社論：裴洛西訪台　「魯莽危險又不負責任」

記者吳美依／編譯

《紐約時報》社論作家佛里曼 （Thomas Friedman）於1日撰文表示，他非常欽佩台灣在二戰後建立的經濟與民主成果，也很尊重聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），但若對方違背總統拜登的意願，於本周訪問台灣，「將是在做一件完全魯莽、危險又不負責任的事情。」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台。（圖／路透）

佛里曼直言，裴洛西現在訪台非但沒有必要，且時間點「再糟糕不過了」、「不會有什麼好結果」。台灣不會因為這次象徵性訪問而變得更加安全繁榮，卻可能發生很多糟糕的事情，包括中國軍事反應，進一步導致美國同時捲入與中俄2大「擁核武」國家的間接衝突。

佛里曼指出，關乎歐盟存亡的烏俄戰爭還沒結束，情勢依然不穩，隨時可能爆發危險意外，「但在這一切情勢之中，我們卻要冒著為台灣與中國爆發衝突的風險，只因為眾議院議長一次武斷又輕浮的訪問？地緣政治的入門守則第一條就是『不要同時與2個超級大國展開雙線戰爭。』」

此外，中國如今在多領域表現出的攻擊性日益增強，包括網路安全、智慧財產權剽竊及南海軍事演習等等，又加上習近平將於秋天的第20屆全國代表大會上，確保自己永久掌權，他很可能利用裴洛西訪台，轉移執政失敗的注意力。

▲佛里曼認為，把台灣武裝成軍事分析師口中的「豪豬」，讓中國永遠別想染指。（圖／路透）

佛里曼曾多次造訪，對台灣過去30年的巨大變化深感欽佩，但是「忘記自己地理位置的國家，是會陷入麻煩的。」他認為，台灣應該要求裴洛西別在此刻到訪，也嚴重懷疑台灣領導階層是否真心歡迎，因為台灣總統蔡英文2016年當選以來，捍衛台灣獨立性的同時、也不給中國動武藉口，謹慎表現讓人印象深刻。

佛里曼強調，如果北京無端入侵，捍衛台灣將是美國至關重要的國家利益，但真正目標應該是按照美國的時間表，遏止中國採取類似軍事反應，也就是永遠不要付諸行動。對此，最好方法就是把台灣武裝成軍事分析師口中的「豪豬」，擁有大量導彈，讓中國永遠別想染指。同時，盡可能少說少做激怒北京的事，以免北京認為必須現在動武。

佛里曼指出，總統國安團隊已對裴洛西明確說明為何不該現在訪台，但拜登沒有直接要求取消行程，顯然擔心被認為對中軟弱，在期中選舉以前，成為共和黨攻擊的缺口。一位民主黨總統無法遏止同黨參議院議長涉入國安團隊認為不明智的外交策略，這是美國政治功能失調的體現。有人認為，拜登應該明確支持裴洛西，甚至向習放話，「這可能會奏效，甚至讓自己感覺良好一整天，但也可能引爆第三次世界大戰。」

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