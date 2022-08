白宮談裴洛西訪台有2重點　她分析：藍營紅統無力面對的真相

記者皮心瑀/台北報導

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台一事,白宮最新記者會有相關說明,社民黨台北市議員苗博雅分析,美方的說法有2個重點,並認為美國雖沒有積極支持法理台獨,但更反對台灣成為中國的一部分,而這是藍營紅統無力面對的真相。

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/達志影像/美聯社)

裴洛西1日展開亞洲行,確定2日晚間10點20分飛抵台灣松山機場,隨後直接入住君悅飯店,3日上午則將會晤我政府高層。此行訪團約20餘人,拜會完後約中午就會搭機離開。

針對裴洛西訪台的行程,苗博雅認為白宮的回應有2重點,首先,議長的出訪行程由她自行決定,總統無權干涉或限制國會議長行程,因為美國憲法是三權分立,行政、立法、司法是平等的,總統無權指揮國會議員要去哪裡或不能去哪裡,國會議員的出訪行程,白宮只能以諮詢的角度提供充分資訊。要去哪裡,由議長自行決定。美國認為中國應該充分瞭解美國的制度。

第二,國會議長訪台有前例,並未改變現狀,與美國的一貫政策不矛盾,像是1997年美國眾議院議長金瑞契就曾來台停留3小時,白宮此次聲明也多次出現關鍵詞 ”status quo” (現狀)。白宮認為,國會議長訪台並未破壞現狀,中國應該充分瞭解。

對此,苗博雅觀察,白宮非常謹慎,以「假設裴洛西訪台」為前提,並未代替裴洛西宣布行程。預留調整空間,也抓緊「白宮無法決定國會議長出訪行程」的核心論述。同時白宮堅持「國會議長有權決定自己的出訪行程」態度非常明確。不論訪台或不訪台都是裴洛西的決定。綜合上述兩點,「不挑釁,不讓步」就是白宮目前的基調。算是不卑不亢,也符合台灣的利益。

至於美國所謂的「維持現狀」,苗博雅說,這有三層意涵,第一,,重申「中華人民共和國是唯一合法中國」的立場並未改變,這是中國利益;第二,強調台海和平穩定現狀,這是世界利益;而很多人故意忽略不談或根本看不懂的第三層意涵是,「台灣不受中國統治」的現狀必須維持,這就是台灣利益。

苗博雅指出,中國的「一中原則( The One China principle )」包括世界上只有一個中國、中華人民共和國是唯一合法中國、台灣是中國的一部分,但美國與歐盟的「一中政策 ( the One China policy ) 」卻並未認同台灣是中國的一部分這件事。

苗博雅說,中國不斷升高改變現狀的作用力,必然引發美國維持現狀的反作用力。當中國步步進逼,施壓國際承認「台灣是中國的一部分」,企圖改變現狀,美國用各種口頭或具體行動重申「台灣不是中國的一部分」就成為了「維持現狀」所必需。