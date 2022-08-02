裴洛西年輕激似女神奧黛麗赫本！　家庭主婦一躍成為政壇女王

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長、高齡82歲的裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台引起許多關注，不同於如今眾人熟悉的樣貌，她年輕時的照片也紛紛被挖出來，五官相當清秀，一張和美國已故總統甘迺迪的合照，更神似女神奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）。此外，她從政的契機與之前的身份也被重新挖掘出來。

▲裴洛西訪台行程引關注，多年舊照被翻出。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，裴洛西於1940年出生在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore），由於父親達勒桑卓二世（Thomas D'Alesandro Jr.）擔任5屆眾議員及巴爾的摩市長，裴洛西從小在政治環境中長大，最早的政治參與紀錄是在12歲時，出席民主黨全國代表大會。

▲20歲的裴洛西與已故總統甘迺迪，外貌神似奧黛麗赫本。（圖／翻攝自臉書「House Speaker Nancy Pelosi」）

8年後民主黨的甘迺迪當選總統，年僅20歲的裴洛西仍是華府三一學院（Trinity College）的學生，她盛裝出席甘迺迪的就職舞會，黑白畫面中她穿著一席連身禮服，雙手戴著長袖套，靦腆地對著鏡頭微笑，神采和好萊塢已故女神奧黛麗赫本相當神似，甘迺迪則在一旁對她露出微笑。

裴洛西大學時認識丈夫保羅（Paul Pelosi），並於1969年搬往保羅家鄉舊金山，兩人育有5子，與當時許多女性一樣擔任全職家庭主婦的她，不忘一邊從事民主黨的地方活動。裴洛西於1981年成為加州民主黨主席，負責招募候選人以及資金。

▼裴洛西宣誓就職。（圖／翻攝自臉書「House Speaker Nancy Pelosi」）





▲裴洛西2007年宣誓就職美國史上第一位眾議院女性議長。（圖／翻攝推特「@JesseFFerguson」）

47歲的裴洛西等到孩子全離家上大學後，正式前進政壇，為了造聲勢與建立關係，50天內舉辦了多達100場的家庭聚會，並募得了100萬美元的競選資金，之後擊敗對手成功當選，並在年邁父親的陪同下宣誓就職。

裴洛西憑藉才能與人脈往民主黨核心決策圈靠攏，更在2001年成為眾議院民主黨黨鞭，之後接任眾院民主黨領袖蓋哈特（Dick Gephardt），成為下一位眾院民主黨領袖，也是美國史上第一位國會政黨女性領導人，之後更成為史上首位眾議院女性議長。