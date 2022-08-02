裴洛西今將訪台！台灣政府傳曾「撤邀」遭質疑　蕭美琴回應了





▲裴洛西將訪台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西等6人預計今晚抵台過夜，3日與總統蔡英文會面後離台；不過據指出，白宮和軍方曾勸阻裴洛西訪台，台灣方面也有撤回邀訪之意，但在裴洛西堅持出訪後，美軍已進行部署。

裴洛西率領5位民主黨眾議員開啟亞洲行，第一站抵達新加坡後，訪問「不在官方聲明行程中的」台灣的傳言更近一步擴大。最新消息紛紛指出裴洛西將會在今（2日）晚間搭專機抵達松山軍用機場，於台北過夜後，3日拜會蔡英文，並於中午離台。

《中國時報》報導，據駐美代表處回報台灣外交部，裴洛西上月20日主動致電蕭美琴，規劃本月3日率團訪台，但得知我方有意撤回邀請後，她質疑這種作法。蕭美琴表示並沒有撤回邀請的說法，可能是訊息落差造成。

裴洛西則強調今年3度研議訪台才確定出訪，在適逢美國期中選舉以及國會繁忙工作中，仍願意抽空訪台，是為展現對台支持，沒有其他更適當的時機。

知情人士透露，台灣政府很清楚裴洛西訪台可能引發的台海危機，並不亞於1996年飛彈危機，因此上月訪台消息曝光後，我政府曾私下撤回邀訪，但在裴洛西堅持下只得繼續安排。裴洛西也明白此行可能掀起的波瀾，但仍堅持追求個人歷史定位。