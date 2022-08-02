胡錫進要裴洛西來台前先禱告　威脅解放軍將採取軍事回應

▲裴洛西預計訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西可能於2日至3日間訪台，並傳出有計劃會見總統蔡英文。對此，中國環球時報前總編輯胡錫進1日深夜在推特發文再度威脅裴洛西，行前最好做個禱告，祈求一路能夠平安，不要做個讓台海緊張局勢升級成大規模戰爭的歷史罪人。

胡錫進於推特轉發關於裴洛西將訪台的新聞，「讓她去台灣，但啟程前最好先禱告。」他語帶威脅要裴洛西祈求台灣行一路平安，並祝福她自己不要成為讓台海局勢螺旋式升級成大規模戰爭的歷史罪人。

胡錫進先前警告美軍不要護航裴洛西訪台，一旦驅離無效，中國人民解放軍就將在台灣上空擊落美軍戰機，推特帳號因此遭到封鎖。刪除該則推文後，胡錫進又再度於推特發言威脅，以及在微博發文。

胡錫進在微博發表長篇評論，表示裴洛西進入台灣的時間和路線，即使沒有外媒的報導，中國大陸方面都應該能夠掌握。我相信解放軍早已嚴陣以待，國防部表示的「絕不會坐視不管」肯定不是一句空話。之前提了多項建議，解放軍的方案肯定比我建議的更多，那些方案將包括阻止、干擾裴洛西訪台的，還會包括懲罰台灣當局和對美實施報復的。

胡錫進認為，裴洛西訪台等於是點燃了台海局勢火藥桶的導火線，她想成為美國和西方的「英雄」，但她打錯了算盤。事實和時間將證明，她通過台灣問題出了最大風頭，這也將成為她政治生涯的最大失敗和恥辱。

胡錫進更威脅，裴洛西如果來了，她一路上以及與蔡英文見面時都踏實不了，她們將不知道下一個小時甚至下一分鐘會發生什麼。