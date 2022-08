裴洛西根本「美國喬王」連川普都怕她　7億募款戰力值就是任性！

記者林彥臣/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)亞洲行訪問台灣的訊息越來越明確,也讓台灣人熱議,這位過去有點陌生的美國總統「第二順位繼承人」,在這次決定亞洲行時也不難發現,裴洛西的作風任性又霸道,而她任性的底氣,都來自於過去累積的7億美元(約新台幣210億)募款戰力,讓她在國會裡「喊水會結凍」堪稱是「美國喬王」。

Some footage from the CNN archive of Pelosi unfurling a pro-democracy banner in Tiananmen Square in 1991 (alongside Reps. Ben Jones and John Miller) before Chinese officials interrupt pic.twitter.com/fmbSNry3bX