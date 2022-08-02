裴洛西確定訪台！　華爾街日報揭「唯一變數」

▲美國眾院議長裴洛西。（圖／達志影像）



中央社

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國眾議院議長裴洛西將按計畫於本週訪台，預定會見台灣政府官員等人士。此行適逢中國政局敏感時刻，可能導致美中緊張情勢升溫。

報導援引這名未具名人士表示，裴洛西（Nancy Pelosi）預定在台灣會晤的人士已被告知她即將抵達，但部分細節尚未確定。裴洛西會見的人士包括、但不限於台灣政府官員，部分行程安排在2日晚間，多數安排在3日。

這名人士說：「她肯定會來，唯一變數是她是否會在台北過夜。」

報導寫道，裴洛西此行幾乎肯定會激怒北京。中國政府近期多次警告裴洛西不要訪台，並揚言她一旦訪台，中方將採取反制措施。

裴洛西1日飛抵新加坡，展開眾所矚目的亞洲行。與此同時，中國慶祝八一建軍節，在台灣附近舉行軍事演習。

裴洛西1日和其他4位民主黨籍國會議員一同會見新加坡總理李顯龍。根據新加坡外交部，李顯龍在會晤期間強調美中關係穩定對區域和平與安全的重要性。裴洛西接著出席當地美國商界一場閉門接待會，在會場外未回應問題。

根據裴洛西辦公室7月31日聲明，代表團行程還包括在馬來西亞、日本、韓國的高層會晤。聲明未提及台灣。

即使如此，中國政府1日仍持續警告裴洛西訪問亞洲期間不要在台停留。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會說，如果裴洛西訪台，中共解放軍「絕不會坐視不管」，將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

趙立堅提到，中國國家主席習近平上週與美國總統拜登視訊通話時強調，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」。

根據白宮，拜登上週通話時告訴習近平，美方對台政策沒有改變，華府反對片面改變台海現狀。

報導寫道，裴洛西一行可能在台停留，令拜登政府坐立難安。裴洛西代表團若不訪台，共和黨籍議員預料將批評民主黨退縮；若裴洛西依計畫訪台，美中原本就十分緊張的關係預料將更加緊繃。

裴洛西如成行，將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。

25年前，金瑞契訪問中國後訪台。這項計畫起初激怒北京，中國當局揚言採取軍事行動。但在金瑞契答應中方提出先從北京飛到東京、再赴台北的條件後，這次訪問成行。

報導寫道，當時中國領導人優先要務是確保香港主權順利移交，這次裴洛西計劃訪台對北京及習近平的風險高得多。習近平過去10年鞏固權力，有望在今年秋季的中共第20次全國代表大會上取得打破傳統的總書記第3任期。

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