超兇伴娘服「一抖就彈」！她曝閨密未婚夫親挑選...網：別有用心

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於參加婚禮的伴娘來說「怎麼穿」可是一大學問，太漂亮會搶了新娘鋒頭，太隨便則會讓人感覺不重視婚禮。一名網紅就分享自己收到閨密寄來的「超兇」伴娘服，只見藍色的開胸洋裝完全包不住她的好身材，尺度遊走在走光邊緣，詭異的是，這衣服竟是閨密未婚夫親自挑選的，引起網友議論。

據《每日星報》報導，國外網紅皮莉（Pily Plum）是一個有34G好身材的妙齡女子。日前她受邀參加閨密婚禮且擔任伴娘的角色，讓她十分興奮。而在上週她收到了新人寄來的「超辣」伴娘服，卻讓她感到有點尷尬。

▲皮莉試穿伴娘禮服後相當傻眼。（圖／翻攝自TikTok「pilyplum」）

只見這件藍色碎花洋裝穿在皮莉身上顯得十分「緊」，低胸的設計完全包不住她34G的好身材，只要一動兩顆北半球彷彿快「炸出來」。但更讓皮莉感到尷尬的是，這件「超兇」佯裝竟是閨密未婚夫親自幫她挑選的。由於尺度太大，皮莉也將此事上傳TikTok，詢問網友該怎麼穿才不會看起來如此赤裸，她希望自己不要成為婚禮上的「胸神惡煞」。

影片光後許多網友都認為不妥，指責準新郎是否別有居心，才會選這件超低胸的伴娘服，「穿了這件伴娘服，所有的目光都不會停留在新娘身上了」、「新郎親自挑選？？怎麼想都覺得奇怪～」、「我覺得可以換一件」、「跟新娘說太緊，然後換一件」、「這衣服真的不妥」、「是男人都懂新郎在想啥哈哈」

也有網友建議皮莉，「如果是我，我會在裡面加一件高領～」、「我會搭一件領口周圍有可愛蕾絲裝飾的白色吊帶背心」、「穿花卉網眼上衣，這種圖案可以將人們的注意力從胸部上移開」。