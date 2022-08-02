12星座說「這3句話」　等於在和你「表明心意」

▲12星座藏在話語裡的心意，你聽得出來嗎？。（圖／pixabay）

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有些人可能不善於表白，總是把愛深藏在心裡，當你在和他們相處的時候，或許可以從某些對話當中，得知他們對你的心意，據《星座好朋友》網站分析，如果12星座對你說出這些話，別懷疑，他們對你也有好感。

1、和你相處好放鬆

代表星座：金牛、處女、魔羯

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這些星座平時特別的ㄍㄧㄥ，他們不習慣在大家面前表現脆弱的自己，所以只能不斷的逞強、逞強、逞強，即使心裡有很多不安，也會笑笑的假裝自己很好。

當他願意在你面前卸下面具，表現出最真實的自己，放鬆自己的緊繃，那麼你對他而言一定是很重要的喔，如果他說在你面前總是特別放鬆，就不用懷疑他對你的心意。

2、這件事我只跟你說

代表星座：雙子、獅子、天蠍、水瓶

這些星座通常都是藏有很多秘密的，雖然很多時候他們還是很好聊，但是他們卻從來不說自己的內心事，最主要的原因就是他們的戒心比較重，很怕一不小心就被別人陷害。

他會到處跟別人講的事情絕對都是小事，真正的大事，他們只會跟重要的人說，所以當他跟你說「這件事我只跟你說！」就知道你在他心裡有多重要囉！也代表他是真心喜歡你，才會這麼信任你！

3、其實你真的很好

代表星座：牡羊、巨蟹、天秤、射手、雙魚

這些星座對愛情比較積極或是渴望，所以當他喜歡你的時候，就會讓你感受到他們對你的認同，然而他們的稱讚從來都不是隨口說說，而是發自內心覺得你這個人很不錯，也就是真心覺得你很好，才會喜歡你。

當這些星座說出「其實你真的很好！」就代表他對你這個人特別的滿意，內心想著如果你不介意的話，像你這麼好的戀人人選，要不就讓我收下。