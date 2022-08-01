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裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲印度也關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台議題，並呼籲美中冷靜。（圖／路透）

文／中央社

東亞地區再次因美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台而陷入緊張，印度媒體「電訊報」今天在社論中呼籲美國與中國「冷靜」，並警告台灣若陷入戰火，將是美中兩國的罪過。

裴洛西（Nancy Pelosi）作為美國總統職位第2順位繼承人，這次亞洲之行是否來台備受關注，北京警告美國「玩火必自焚」、共軍不會「坐視不管」，而日本媒體昨天也報導，多架美國軍機已飛抵沖繩，可能是為緊張升高做準備。

印度「電訊報」（The Telegraph）今天在社論中說，亞洲正處於戰爭邊緣，裴洛西是否訪台，令華盛頓及北京陷入相互嗆聲及恫嚇的惡性循環，一旦擦槍走火，將引發世界兩大強權的軍事對抗。

社論稱，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平都因各自的內部問題而難以退讓，但區域的和平比美中的國內政治更加重要，任何一方的失算可能終結台灣海峽70多年來的和平，使得本已受俄烏戰爭衝擊的全世界，陷入更大的危機。

文章說，一旦台灣發生戰事，印度也會受累，戰火可能蔓延到南海、馬六甲海峽，而印度有5成以上的貿易需經過這些水域。此外，印度作為「四方安全對話」（Quad）的一員，勢將無法置身事外。

社論最後警告，誠如烏克蘭的前例，台灣將是美中代理戰爭的最大輸家，中國和美國若讓這樣的情況發生，「將是犯罪性地不負責任」（criminally irresponsible），兩國必須「現在就收手」。

另方面，「今日印度」（India Today）網站7月29日刊登印度在台訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）的文章，稱裴洛西訪台並不意味著台灣海峽會爆發戰爭，因為「習近平不會發動中國贏不了的戰爭」。

胡莎娜在文中分析，中國可能的反應將是制裁裴洛西、出動更多軍機騷擾台灣的防空識別區，或是增加對台「灰色地帶行動」的力道。

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