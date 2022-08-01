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戒斷「中國成癮症」雖痛苦　但歐洲「脫中」聲浪高

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲金融時報指出，戒斷「中國成癮症」會很痛苦，但歐洲還是準備這麼做。（圖／路透）

文／中央社

「金融時報」指出，數千家英國企業正在切斷與中國關係，歐洲學者也警告歐盟若再深化與中國經貿關係，將面臨公平競爭難落實等挑戰。外界關注，歐洲經濟要戒斷「中國成癮症」將會很痛苦，但時代已變，必須更早做準備。

英國保守黨黨魁之爭正熱烈打出「中國牌」，再遲鈍的企業也會看出風向。金融時報（Financial Times）7月30日報導，英國工業總會（CBI）秘書長丹克（Tony Danker）表示：「現在跟我談話的每個企業都在考慮供應鏈重組，因為他們預期我們的政治人物將無可避免地加速傾向一個與中國脫鉤的世界。」

2021年歐盟和英國都與中國持續擴大貿易額，尤其歐盟從中國進口的貨品占歐盟進口總額22%、英國從中國進口的貨品占英國進口總額13%，對中貿易逆差也更拉大，不平衡且深化的經貿依賴關係在今年幾個變數加入刺激下，歐洲企業終於到了「覺醒時刻」。

德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for Chinese Studies）總裁胡謐空（Mikko Huotari）和學者尚恩（Sébastien Jean）7月29日聯名撰文指出，俄烏戰爭就是一個「警鐘」，中國選擇與俄國站在一起，加上先前立陶宛挺台遭中國貿易報復、歐洲政治人物挺香港遭中國抵制入境，在在顯示中國政府在價值觀和安全戰略上的決定與歐盟背道而馳。

胡謐空和尚恩警告，德國汽車業和化工業涉足中國腳步正在深化，中國對歐洲的投資也逐漸回復，尤其在綠能領域，而且歐盟成員國各自與中國的經濟連結差距不小，「這條路持續下去對歐洲經濟和歐盟整合都不是好事」。

兩位學者認為，歐洲對中國的經濟戰略將會面臨三大挑戰，一是想要公平競爭會愈來愈難，因為中國經濟趨緩正讓北京政府更加干預企業，成為更不可靠的貿易對象。

二是想要朝正向經貿合作也變得更難。因為中國在人權等資訊上的不透明、侵犯個人資料等作法，將使歐盟與中國的糾紛變多，歐盟國家和企業與中國往來時對個資保護等的成本也會增加。

三是政治上的緊張會增加，帶來經貿突然中斷的風險。這包括中國政府可能用經濟手段報復各種踩政治紅線的事件，以及升高台海危機、與美國衝突可能性等。

因此，胡謐空和尚恩主張，歐盟目前聚焦在互惠和公平的對中經貿戰略應該改以經濟安全和經濟主權為核心，包括改善監督和情報的能力、強化對關鍵戰略產業的立場等等。

無獨有偶，總部在丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）執行長帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）也在上月28日撰文主張，歐洲企業該為中國可能入侵台灣而帶來的經濟制裁做好準備，意思是提早布局降低在中國的曝險。

在該基金會5月對全球52國的民調中，當問及若中國侵台，是否該切斷與中國的經濟關係時，歐洲國家以英國和丹麥最支持，德國、法國支持度排名居中，但希臘、匈牙利和羅馬尼亞這3國民眾則傾向仍要保持經貿往來。

雖然多數歐洲民意支持，但歐中經貿規模遠大於歐俄，經濟「脫中」的影響自然更大。

荷蘭智庫Clingendael在4月發表一份歐洲MSCI上市成分股企業在中國曝險報告，其中營收曝險第1大是總部在英國的力拓（Rio Tinto），56.6%營收來自中國，第2、3名分別是旗下有卡地亞（Cartier）等名牌的瑞士奢華集團歷峰集團（Richemont）和阿迪達斯（Adidas）；供應鏈曝險前2大都是德國車廠，福斯（Volkswagen）28%供應鏈在中國，BMW則有25%。

由此可見，歐洲經濟要「戒斷中國成癮症」將會十分痛苦，如同丹克告訴金融時報：「不必是天才也會知道便宜的貨品可能將成過去。」但也如前述學者們的看法，正因中國規模大，更需要早點做準備。

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