「雷根號」航母一路向北！　從軌跡研判裴洛西仍可能訪台

▲SCSPI指出,從美軍航母「雷根號」目前的部署態勢來看,不排除裴洛西仍有訪台的可能。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的亞洲行已展開,不過裴洛西是否會在行程中納入台灣仍是個未知數,讓美軍的軍事動向再次成為外界焦點。長期關注南海動態的「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)指出,美軍航母「雷根號」日前在離開南海後,進入了菲律賓海域,從部署態勢來看,猜測裴洛西仍有可能訪台。

SCSPI在推特發文指出,美國航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan)日前在南海短暫停留3天後,已於7月30日經菲律賓以東的聖貝納迪諾海峽(San Bernardino Strait)離開,並持續向北移動,猜測目前已抵達位於巴士海峽(Bashi Channel)以東的附近海域。

Possible location of Ronald Reagan CSG on August 1, and its entire tracks from July 1 to Aug 1. https://t.co/TVaaojjDD5 pic.twitter.com/ejef5AlJWx