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「雷根號」航母一路向北！　從軌跡研判裴洛西仍可能訪台

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲SCSPI指出，從美軍航母「雷根號」目前的部署態勢來看，不排除裴洛西仍有訪台的可能。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行已展開，不過裴洛西是否會在行程中納入台灣仍是個未知數，讓美軍的軍事動向再次成為外界焦點。長期關注南海動態的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，美軍航母「雷根號」日前在離開南海後，進入了菲律賓海域，從部署態勢來看，猜測裴洛西仍有可能訪台。

SCSPI在推特發文指出，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）日前在南海短暫停留3天後，已於7月30日經菲律賓以東的聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait）離開，並持續向北移動，猜測目前已抵達位於巴士海峽（Bashi Channel）以東的附近海域。

SCSPI同時秀出「雷根號」自7月1日至8月1日的行動路線圖，從美軍的部署態勢推測，裴洛西仍有可能趁著出訪亞洲之時順道訪台。「雷根號」是美國海軍唯一一艘處於「前沿部署」狀態的航母，其目的是為美軍提供一支隨時待命的軍隊，以便在重要時刻得以時時保衛美國，並支持印太地區的盟國和夥伴，保護集體海洋利益。

據SCSPI所述，目前與「雷根號」同行的打擊群還包括了「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins DDG 76）、「安提坦號」飛彈巡洋艦（USS Antietam USS CG 54）以及「蒂珀卡努號」補給艦（USNS Tippecanoe T-AO-199）。

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