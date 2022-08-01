貝魯特港大爆炸滿2年！大型糧倉「被燒垮」影片曝　不排除再次倒塌

記者張寧倢／編譯

黎巴嫩首都貝魯特港口2020年8月，因2750噸硝酸銨未安全儲存，導致驚天大爆炸，有200多人死亡、6000人受傷，爆炸摧毀大片區域也讓數萬民眾頓時無家可歸。事發2年，當時因爆炸受損的一座大型糧倉因高溫悶燒數周，部分結構在7月31日不堪火勢而倒塌，現場畫面可見大片塵埃噴發，不排除還有其他部分會倒塌。

▲黎巴嫩貝魯特港口一座大型糧倉悶燒數周。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透報導，2020年8月4日貝魯特港口大爆炸帶走超過215條人命，而事發近2年，港口一座存放約800噸穀物的損毀糧倉，因夏季高溫導致內部起火，悶燒數周。官員表示，糧倉內的穀物自大爆炸發生後，就一直放在裡頭腐爛發酵，高溫之下達到燃點。政府上周在北側糧倉結構加速傾斜後，已發布可能倒塌的警訊。

直到7月31日，糧倉北側的部分結構被燒到倒塌，事發影片可見高48公尺的建築殘骸倒下後，瞬間揚起大片雲狀塵埃，灰色煙霧宛如2年前的恐怖爆炸現場，但目前並未傳出任何因倒塌造成的傷亡。

▲糧倉有部分結構於7月31日倒塌。（圖／路透）

事實上，出於安全考量，黎巴嫩政府4月就下令拆除這座大型糧倉，但遭到許多民眾反對，認為糧倉應該作為2020年大爆炸的記憶，被完整保存下來，以紀念那些喪命的罹難者。由於對當局的不信任，有民眾更表示，這次糧倉起火可能是政府蓄意為之或故意不積極控制火勢的結果。

黎巴嫩交通公共工程部長Ali Hamie擔心，近日還有更多糧倉結構可能會立刻倒塌。環境部長Nasser Yassin則說，政府目前不確定是否還有其他部分會倒塌，但糧倉南側的結構目前相較處於穩定。

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