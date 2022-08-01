公嬤飛南法度假竟離奇溺斃！鄰居推門見屍詭漂泳池　可能死因曝光

▲英國一對8旬夫婦在南法度假時，被發現離奇陳屍在度假別墅的泳池中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一對80多歲的夫婦7月30日在法國南部度假時，被發現陳屍在度假別墅的泳池中，但警方未在現場發現有人入室行竊的痕跡，猜測這對夫婦中有一人不幸溺水，而其配偶則在趕來救助時，也意外跌入水中，導致2人雙雙溺斃。

綜合法媒報導，這對來自英國的老夫婦每年夏天都會到他們位於南法埃羅（Hérault）的豪華度假別墅避暑。7月30日，他們邀請了鄰居一同到家中共進晚餐，但鄰居抵達後，卻一直沒有人來應門，隱約感覺不對勁的鄰居便在傍晚6點30分報警求助。

豈料，當警方進入老夫婦的庭院後，赫然發現夫婦2人的屍體居然漂浮在泳池中，於是他們立即找來急救人員協助搶救，可惜這兩名老人最終仍被宣告不治身亡。

據鄰居所述，這對老夫婦為人十分和善，而且經常參與當地的社區活動。警方也沒有在現場發現有人入室行竊的痕跡，家中的貴重物品、錢財也未被盜，因此當局暫時將這起案件視為無可疑意外，但仍會為夫婦倆驗屍以確定死因。

知情人士透露，他們猜測這對夫婦中有一人不幸溺水，而其配偶則在趕來救助時，也意外跌入水中，導致2人雙雙溺斃泳池。