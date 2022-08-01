他「看YouTube學整鼻」傷口裂開狂塗強力膠　悲劇下場曝光

▲YouTube流傳著許多「整型手術DIY」的教學影片。（圖／翻攝自YouTube）



記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅一名男子對鼻子形狀不甚滿意，竟在YouTube搜尋教學影片，「DIY」進行鼻子整形手術。他不僅沒有妥善消毒，甚至使用強力膠黏合傷口，最後因為傷口嚴重感染，被送進當地醫院急診室。

本案發生於7月21日，但直至今日才被媒體曝光。男子坦承，他使用一般外用酒精消毒，購買獸用麻醉劑緩解疼痛，「手術」完成後，使用能被人體吸收的縫線及強力膠縫合傷口，但全程都沒有戴手套，而且為了避免縫線裂開，也沒有清理傷口。

普林普急診中心（Campo Limpo Emergency Care Unit）發布新聞稿指出，該男接受口腔顎面團隊的專業醫療、傷口清潔包紮，並且指導必要護理知識後，已經於當日出院，但被要求接受心理護理輔導。

巴西媒體G1報導，近期網路上充斥類似影片，教導人們如何自己操刀，把鼻子變得更小更挺。但醫師紛紛警告，這種業餘手術不僅可能造成反效果，引發嚴重併發症，例如傷口感染、組織壞死、過敏性休克，甚至可能導致死亡。

巴西整形外科學會（BSPS）也在官方網站發布聲明指出，鼻子整形手術「是一種專業醫療行為，必須擁有專業知識技能及執業資格才能完成。」

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