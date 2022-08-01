新加坡估高達6成人口曾染新冠　沒有群體免疫！衛生部長曝原因

▲ 新加坡BA.5疫情正逐漸消退。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.5今年6月底在新加坡點燃新一波疫情，近日確診數已逐漸下降，衛生部長王乙康1日在議會表示，估計全國可能有6成民眾曾感染新冠，但不代表達成群體免疫，因為新冠病毒持續變異，擁有逃脫免疫的能力，也強調不能因曾經確診而太過大意。

新加坡截至1日累計確診數為170萬例，約佔總人口30％，但王乙康說明，衛生部系統性監測一般診所病例及其他志願者血液樣本，尋找過去感染的跡象，透過這些樣本估計，有約60％民眾此前可能已經染疫。

然而，王乙康指出，世界各地科學家皆認為，群體免疫不可能實現，因為病毒會繼續變異，逃脫疫苗保護，導致感染，不過接種疫苗仍可保護人們免於重症，重症率低也是醫療系統能夠負荷高確診數的原因。

他提到，儘管新加坡仍處於BA.5引爆的感染潮中，但過去10天內確診數持續下降，上周一周感染率已降至0.9以下，預期疫情本周將進一步消退。

新加坡BA.5疫情期間，重複感染率低於世界上許多國家，但隨著過去染疫形成的防護減弱，數字可能再度上升。衛生部密切關注重複感染人數，發現過去3個內感染者重複感染的狀況非常罕見，4至7個月前感染者重複感染率約是從未感染者的3%，去年曾感染Delta病毒者重複感染率則是未感染者的20%，但這些數字都會隨時間改變，不能因曾經染疫就放鬆警惕。

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