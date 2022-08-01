AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」　男友浪漫求婚照曝

▲日本前AV女優川上奈奈美宣布懷孕5個月，並與男友閃電結婚，讓粉絲又驚又喜。（圖／攝自推特）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV女優川上奈奈美(川上奈々美)今年1月宣布引退，當時讓許多粉絲感到不捨，今天她又再推特上拋震撼彈，宣布自己原來早懷有5個月身孕，並跟男友閃電結婚。

川上奈奈美出道10年，今年僅29歲，因生涯另有規劃，今年初突宣布引退，也將名字改為「川上奈奈實」，希望朝演員身分邁進，就在粉絲還感到相當惋惜時，她今日又突在推特上宣布自己原來早懷有5個月身孕，並於上個日與男友奉子結婚，預計明年1月中旬就會正式當媽，突如其來的消息讓粉絲們又驚又喜。

▲日本前AV女優川上奈奈美宣布懷孕5個月，還分享男友浪漫求婚照片放閃。（圖／攝自川上なな実推特）

AV達人「一劍浣春秋」也在部落格「Play NO.1」發文指出，川上奈奈美在確定喜歡演戲、演技也被許多人肯定後，加上男友的支持，才毅然決然從AV界及脫衣舞的秀場引退，未來專心當演員，目前的目標就是在2024年於全日本的電影院上演自己的紀錄片，內容是從AV出道到引退的心情轉折，目前已正在補拍畫面即將進入剪輯的工作，為自己的AV生涯做一個完美句點。