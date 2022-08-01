BA.5佔境外移入84%「威脅最大」　羅一鈞：邊境暫時不會鬆綁！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增54例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及52例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週檢測62例境外移入病例，大概8成4都是BA.5，所以現在BA.5是威脅最大的，目前邊境也暫時不會鬆綁。

在境外移入個案中，今公布1株Omicron BA.4及51株Omicron BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。

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其中檢出Omicron BA.4個案為美國(1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(7例)、美國(5例)、越南(4例)、西班牙、新加坡、義大利及韓國(各3例)、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本(各2例)、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其(各1例) 移入。

羅一鈞指出，目前BA.5境外移入可能會因傳染鏈不明導致境內散發，但目前並沒有外擴其他社區傳播練或感染後續狀況，可能免疫防火牆還是有發揮一定效果，這部分需要大家持續保持戴口罩、勤洗手的好習慣，針對邊境管徑措施，目前不會鬆綁，要減少境外移入進一步導致更多本土個案出現。

由於新型變異株侵襲，導致邊境鬆綁暫緩，不少人也擔心8月份可能疫情再起，恐影響9月開學。對此，指揮官王必勝也直言，現在人流都是增加的，至於說是否影響9月開學，要先觀察8月狀況再來做滾動式檢討。