視障女花15年等到心愛導盲犬　訓練師竟把狗「忘在車上5hrs」熱死

▲主人將導盲犬送去上課，訓練師竟將狗忘在車上5小時，導致狗狗被熱死。（圖／翻攝自Facebook／Tom Krupa）

記者張寧倢／編譯

美國紐約州長島（Long Island）一名聽力與視力障礙女子花15年才遇到3歲導盲犬「米爾頓」（Milton），不料，她日前送狗狗接受額外訓練時，牠竟然被訓練師忘在車裡長達5個多小時，悶熱致死。女子心痛表示，米爾頓不僅是導盲犬，更是她的守護天使，「我很難過，我不知道沒有牠該怎麼活下去。」

根據CBS報導，蜜雪兒（Michelle Krupa）因遺傳性罕見疾病「尤塞氏症候群」（Usher syndrome）造成聽力與視力受損，她花了15年時光尋找合適的導盲犬，最後透過導盲犬基金會（Guide Dog Foundation）非營利組織，遇上了今年大3歲的黑色拉不拉多犬「米爾頓」。

蜜雪兒說，7月22日當天米爾頓被帶到基金會接受額外的導盲犬訓練，一名受僱的訓練師原本打算帶米爾頓到外面散步，但後來計畫臨時有變，他們就忘記把米爾頓帶下車了，「他們把牠留在廂型車上，就像牠平常準備要外出時一樣。」

▲具視力與聽力障礙的蜜雪兒與丈夫克魯帕，都對狗狗突然離世感到難以接受。（圖／翻攝自Facebook／Tom Krupa）

基金會人員向蜜雪兒說，狗狗在當天上午10點到下午3點半之間被訓練師留在車上，當時天氣悶熱。迄今已免費訓練數百隻狗狗的導盲犬基金會表示，目前正在審查這起悲劇事件，以減少事件再次發生的可能，如果蜜雪兒準備好尋找下一隻導盲犬，機構也已經做好相關準備。

蜜雪兒明白自己需要另一隻狗來協助她的生活，但首先她得要克服痛失愛犬的悲傷，「那將不再是我的米爾頓。」她的丈夫克魯帕（Tom Krupa）在臉書發文以示憤怒，「牠不僅僅是一隻導盲犬，也是我們家的一份子，是蜜雪兒接觸外界的管道，也是我的寵物。牠讓蜜雪兒能無顧慮地外出，讓她對自己和這個世界產生信心，相信牠會保護自己。」

紐約沙福郡（Suffolk County）動保協會表示，這起悲劇再次提醒人們，儘管車窗有縫隙，也不應該把狗狗單獨留在車內，在華氏90度（攝氏32度）炎熱天氣下，只要經過10分鐘，車內溫度就會達到華氏110度（攝氏43度），很快就會變得像火爐一樣。報導補充，事發後，導盲犬基金會的工作人員也接受了心理輔導。

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