飛機迫降「機師憑空消失」！屍體墜落48km外民宅　生前詭異動作曝

▲美國一架飛機迫降後機師克魯克斯離奇失蹤。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國北卡一架小型飛機在當地7月29日緊急迫降羅利達拉姆國際機場（RDU），但警方卻在飛機降落後，發現其中一名機師居然憑空消失，隨後在機場附近一戶人家的後院找到他的屍體，懷疑這名機師可能在沒有降落傘的情況下，從3500英尺的高空墜落，而警方目前正在調查其死因。

綜合外媒報導，美國Rampart航空公司一架小型雙引擎飛機在7月29日下午2點40分左右，因飛機右輪在空中掉落，被迫降落在羅利達拉姆國際機場。當飛機在跑道上停下後，蜂擁而至的人們只在機內發現受了輕傷的副機師，卻不見另一名23歲的機師克魯克斯（Charles Hew Crooks）。

事後，警方在羅利達拉姆機場以南約30英里（約48公里）處一戶人家的後院發現克魯克斯的屍體，懷疑他在沒帶降落傘的情況下，從3500英尺高的地方墜落，但當局目前無法確定他在墜落前是否就已死亡。據生還的副機師所述，克魯克斯在飛機迫降前突然跳出飛機，往地面上一片水域跳去。

克魯克斯的父親表示，他目前還不清楚他已故的兒子死前究竟發生了什麼事，「克魯克斯在上大學時就十分喜歡開飛機，因此他大二時就考了私人飛行執照，我無法想像他當時究竟發生了什麼事，但我們會想辦法了解的」。

當地警察局長梅迪納（Brandon Medina）承認，這種意外的發生「相當獨特」，但他並未透露這起案件是否被當作刑事調查，而美國聯邦航空管理局（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）將合作對這起飛機意外進行調查。