裴洛西20歲盛世美顏曝！白富美無懼中國　多次踩紅線是政壇小辣椒

▲裴洛西想要訪台的行程引發中國反彈,但這已不是她第一次觸怒北京政府。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出訪亞洲,卻因有意將台灣納入行程,引發中國強烈反彈。回顧裴洛西逾60年的政壇生涯,這其實並不是這名「政壇小辣椒」首次踩到中國紅線,觸怒北京政府。

▲▼作為官二代,裴洛西很小就開始投身政治,甚至還曾在20歲時出席甘迺迪前總統的就職舞會,下同。(圖/翻攝自Facebook/House Speaker Nancy Pelosi)

作為巴爾的摩前市長小達歷山德羅(Thomas D'Alesandro Jr.)的小女兒,裴洛西很早就投身政治,也曾幫助父親競選,和出席美國已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)的就職典禮。

1987年,裴洛西開始擔任加州國會眾議員,並在2001年成為美國史上首位少數黨女黨鞭,2003年成為眾議院少數黨領袖,同時也是首位女性眾議院少數黨領袖。2006年,民主黨在美國中期選舉中獲勝,作為眾院民主黨領袖的裴洛西也因此成為美國國會成立218年來的首位女性議長。

▲▼裴洛西是美國首位女性眾議院少數黨領袖,同時也是第一位美國女議長。(圖/達志影像/美聯社)

裴洛西自1960年代投入政壇以來,一直就以關注中國人權議題見稱,是美國其中一位對華強硬派的政治人物,十多年來一直反對給中國最惠國待遇、申辦北京奧運會等,還曾在2007年6月12日以眾議院議長身分發表聲明要求美國介入調查中國廠商的剝削童工。

Some footage from the CNN archive of Pelosi unfurling a pro-democracy banner in Tiananmen Square in 1991 (alongside Reps. Ben Jones and John Miller) before Chinese officials interrupt pic.twitter.com/fmbSNry3bX