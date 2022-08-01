運安會只在「事故後調查」還不夠！賴清德下令：建立評鑑制度

▲運安會職責為事故後進行調查，去年發生太魯閣事故後，運安會也立即啟動調查。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年10月發生普悠瑪事故， 2019年8月1日國家運輸安全調查委員會正式揭牌成立，今日滿三週年。副總統賴清德表示，運安會應化被動為主動，針對各種大眾運輸建立評鑑機制，防範於未然。運安會主委楊宏智表示，目前已開始與內政部接洽，雖此非運安會職責，但仍是一個很好的理想。

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▲賴清德表示，運安會只在事故後調查不夠，應建立評鑑機制，防範於未然。（圖／記者黃國霖攝）

運安會今日舉辦三週年研討交流會，賴清德出席記者會時表示，運安會應堅持三點，包括不忘初衷、任重道遠、要國際化。

賴清德以衛福部建立醫療體系評鑑制度為例，希望運安會不要只是「依靠事故調查累積經驗」，而是應該化被動為主動「有計畫的進行評鑑」。

賴清德也說，預防應重於治療，政府應竭盡所能善盡責任，不讓重大事故再度發生，否則每一次的重大事故造成傷亡，對於社會而言都是相當悲哀的一件事，對當事人、家屬更不用說，因此運安會該有任重道遠、更主動的作為。

▲▼運安會成立三週年交流會。（圖／記者李宜秦攝）

楊宏智表示，評鑑制度需要詳細規劃，才能有具體效益，雖然評鑑不是運安會的職責，但若是各單位可以站在一條線上互相協助，更能達到防範於未然的目的。

楊宏智表示，內政部次長陳宗彥已有一些發想，運安會近期會與內政部找時間展開討論，由於內政部主管公路、空勤總隊等部分職責，因此才希望先與運安會合作，之後也會與交通部討論，若規劃可以執行，再來進一步修法。