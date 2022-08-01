「上班負責吃糖果」年薪230萬元　加拿大商開出職缺！5歲就能應徵

▲加拿大糖果公司開出「糖果長」職缺，主要負責試吃糖果，年薪突破新台幣200萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大一家糖果公司「Candy Funhouse」上周開出一份職缺，聲稱將招募全球首位「糖果長」（Chief Candy Officer），每個月須負責試吃大約3500種糖果產品，年薪高達10萬加幣（約新台幣234萬元），年滿5歲就能應徵。另外，線上訂房業者Hotels.com也在招聘「職業度假員」，到海灘度假還能拿到薪水。

根據CNBC、NPR報導，總部位於安大略省的Candy Funhouse糖果公司的招募訊息指出，公司正在尋找人才擔任「糖果長」，作為首席品嚐師，每月將試吃超過3500種糖果，平均每天得吃大約113顆糖。根據美國農業部與衛生及公共服務部發布的飲食指南，這幾乎是每日建議攝取糖量的5倍之多。

值得慶幸的是，到職者將享有牙科醫療保險的福利，而公司開出的應聘條件也不會太刁難，只要年滿5歲，住在北美地區，且明顯喜歡吃糖，「就像對糖果的熱愛一樣，這個職缺不受年齡限制，需要的只是對糖果、流行文化與甜食的熱愛。」可以在家遠距上班，也能到紐澤西州紐華克或加拿大多倫多公司上班，若受聘者尚未成年，工作時長也將有所調整。

目前為止，已有將近6500人在LinkedIn應徵這份工作，申請截止日為8月31日，不需要有相關工作經驗，成為「糖果長」之後將接受廣泛的味覺訓練，並主導公司糖果商業策略，主持糖果產品相關會議，並對是否投入生產與上市擁有發言權。

▲訂房網站招募「度假專員」，除了能用公司經費到佛州邁阿密海灘（Miami Beach）的汽車旅館試住，還額外提供薪水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，美國線上訂房網Hotels.com也開出「職業度假員」的職缺，行程包含前往加州聖地牙哥、佛州邁阿密等全美10家最高級的復古風海灘汽車旅館，欣賞1950年代風格的海邊美景的同時，可獲得1萬美元（約新台幣30萬元）的旅費津貼與5000美元（約新台幣15萬元）薪水，但應聘時必須附上個人Instagram帳號，以展現出色的攝影能力。

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