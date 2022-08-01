90kg妹子的色誘！多男約旅館準備壞壞　洗完澡見這1幕慘了

▲美國女子色誘男子開房，接著與同夥持槍洗劫受害者。（圖／翻攝自臉書／NYPD Crimestoppers，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期多名男性接連栽在一名25歲體重200磅（約90公斤）女子手上，透過網路相約旅館後，她就會要求男方洗澡，接著持槍威脅，讓男性淪為她的劫財對象。如今紐約警方也公開嫌疑人照片，可見女子身形壯碩，身高約157.5公分。

綜合美媒PIX11、紐約郵報等報導，這名女子於7月7日至26日期間以同樣手法針對男性下手，已知至少5名31歲至48歲男子受害。而這名女子犯案時有2名同夥，分別是40歲女子及25歲男子。

紐約警方透露，女子透過社群媒體Facebook引誘男性相約旅館，在2人進入房間後，她就會要求男性先去洗澡，在此期間讓1男1女同夥進入房間。當受害者走出浴室時，2名同夥便持槍威脅開槍，接著把受害者以膠帶綑綁，3人搜刮受害者手機、現金、衣物等財物後逃離現場。

為了追查3名嫌疑人的下落，警方公布監視器畫面，公開3名嫌疑人的長相。警方稱，透過網路引誘男性的25歲女子身高約157.5公分，體重200磅（約90公斤），黑髮、手臂有刺青，同夥的另名女性約40歲，身高約149.9公分，約63公斤，同夥男性則是25歲，身高約177.8公分，中等身材。