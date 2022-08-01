裴洛西亞洲行高度保密！停留關島畫面曝光　會晤議員獲贈花環

▲ 裴洛西在關島獲贈花環。（圖／翻攝自臉書／Congressman Michael F.Q. San Nicolas - Guam，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行正式展開，7月31日晚間降落關島，稍作停留後飛往新加坡。她在關島與當地議員短暫會晤，一行人獲贈花環等禮物，受到熱烈歡迎。議員公開與裴洛西相見歡的照片，但強調為安全起見，對接下來的行程必須保密。

根據關島《太平洋每日新聞》，關島聯邦眾議員尼古拉斯（Michael San Nicolas）聲明指出，「很高興我們的朋友有時間訪問關島，並找到我們需要保持關注的關鍵問題」，針對關島安全及社區福祉進行機密討論。

他們也為代表團獻上花環，並送裴洛西一個帆船模型，作為夏威夷原住民創造力的象徵。尼古拉斯在臉書公開的照片可見，他在機場等待裴洛西一行人下機，和戴上花環的訪問團成員開心合照，裴洛西也親手從他手中接過模型禮物。

裴洛西會晤尼古拉斯後，當晚便啟程前往下一站，但尼古拉斯對此強調，出於對國家及代表團旅途安全的尊重，對裴洛西此次訪問保持必要的保密，直到所有人平安抵達目的地，並再次感謝他們抽空來訪。

根據航班追蹤網站最新消息，疑似裴洛西搭乘的「波音C-40C運輸機」已於1日清晨4點21分飛抵亞洲行第一站新加坡，預計會晤總理李顯龍，接著拜訪馬來西亞、南韓以及日本。儘管行程表上不見台灣，是否突襲訪問引發高度關注。

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