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「裴洛西借飛機故障訪台？」　陸學者：「欺騙突降」後果嚴重

▲▼裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C出發　線上近10萬人看它飛（圖／翻攝flightradar24）

▲裴洛西出訪亞洲，美軍一架波音C-40C剛出發，線上近10萬人觀看。圖／翻攝flightradar24）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）啟程「亞洲行」，目前未將台灣列入行程，出訪亞太地區的順序為新加坡、馬來西亞、韓國和日本。陸官媒《環球時報》今（1日）引述大陸多位學者分析，裴洛西「突然訪台」各種意外狀況。其中，前往日韓行經台灣周邊空域時間點最緊張；其次可能假借返程時飛機故障降落台灣，如果以欺騙手法，後果更嚴重。

新加坡外交部確認，裴洛西將於8月1日至2日到訪，其間將與新總統哈莉瑪和總理李顯龍會面。8月1日下午將出席「智慧城市」雞尾酒會，但之後啟程前往日韓的途中是否突然訪台？中外媒體和大陸國際專家學者也預測列出幾個可能的「風險點」。

大陸中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，如果說裴洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，以欺騙的手段落地台灣，其後果同樣是嚴重的。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

呂祥指出，裴洛西的包機是軍方提供的，需要美國五角大樓對此舉進行配合。因此，裴洛西和拜登之間需要有默契才能完成這種「突降」。呂祥分析，「這種可能性不是特別大，但中方對此仍必須有所防範」。

新加坡《海峽時報》指出，一個火花就可能將中美極不穩定的局勢點燃，引發一場升級為軍事衝突的危機，而裴洛西訪台可能會「提供這個火花」。

另據俄新社報導，俄外交部發言人扎哈羅娃在社交平台上評論裴洛西可能訪台，一方面，我想將裴洛西的飛行稱為危險的軍事政治冒險。另一方面，也想稱其為「睡夢和幻覺中的飛行」。

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