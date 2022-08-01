美援「海馬斯」炸翻俄軍列車！彈藥軍備全毀　至少80死200傷

▲美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美援武器「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）再度建功，烏克蘭官方表示，火箭擊中俄軍貨運列車，造成至少80人死亡、200人受傷，列車上裝備的彈藥、武器也幾乎被摧毀。

根據《烏克蘭國家通訊社》與《烏克蘭獨立報》報導，烏克蘭敖德薩地區（Odesa）軍事管理局發言人布拉楚克（Serhii Bratchuk）在Telegram發文表示，海馬斯多管火箭系統擊中了俄軍列車，該班列車共有40節車廂，從克里米亞出發準備將士兵、軍備和彈藥運往赫爾松（Kherson）地區。

Ukraine destroys Russian echelon in Kherson Obast with HIMARS.



According to Odesa Oblast Administration, Ukraine hit a 40-car train transporting Russian troops, equipment, and ammunition from Crimea on July 31, killing around 80 Russian soldiers and injuring around 200. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 31, 2022

布拉楚克指出，這次襲擊造成至少80名俄兵死亡、200人受傷，情報顯示列車駕駛也確認身亡，列車上的設備、彈藥也都被摧毀。根據烏克蘭官方統計，自俄羅斯入侵以來，俄方已折損超過4萬兵力；俄羅斯官方尚未對此次襲擊做出回應。

俄軍集中火力強襲烏東以後，經常使用火箭彈打擊烏東頓巴斯（Donbas）的烏軍陣地，美國從6月開始向烏提供海馬斯火箭系統，至今成功襲擊多個俄軍重要據點。

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