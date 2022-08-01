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回家目睹比特犬正在啃屍　男主人嚇壞「妻子被吃到只剩碎塊」

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名66歲男子回到長島家中，目睹所養的比特犬竟然把70歲妻子維里斯(Marina Verries)拖到後院，正在啃咬其碎屍，嚇得他立刻報警，然而警方抵達時，7歲比特犬還凶暴衝向員警，結果被當場擊斃。

事件上月27日發生在紐約州薩蘇郡(Nassau County)，警官萊德(Patrick Ryder)表示，報案男子下午1時15分左右回到家，結果發現妻子已經死亡，而且寵物犬正在啃咬她殘缺不全的屍體，「那個場面真的很恐怖，我們無法確定事件實際發生的時間，死者的身體、手臂、臉和腿都被啃咬」。

丈夫表示，肇事寵物犬原本主要是由他們的繼子飼養，然而對方事發2周前騎機車不幸出車禍身亡。由於案發現場場面太殘暴，讓到場員警受到不小影響，目前正在接受心理諮詢。

▼警方到場時，比特犬還打算繼續攻擊。（圖／示意圖／CFP）

▲▼ 比特犬。（圖／CFP）

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