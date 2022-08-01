拜登不挺裴洛西訪台　蓬佩奧砲轟：別像好萊塢「向共產黨低頭」

▲ 前美國國務卿蓬佩奧力挺台灣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲巡訪，儘管行程表上並無台灣，是否突襲來台受到高度關注。美國總統拜登先前對此稱「軍方認為現在不是好主意」，引來長期對台友好的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出面砲轟，「美國政府不該跟好萊塢一樣向共產黨政權低頭。」

蓬佩奧7月31日在廣播節目表示，「我們看到好萊塢向中國共產黨卑躬屈膝，NBA已經這麼做。美國政府、美國總統不該做同樣的事。我不常贊同裴洛西議長的觀點，但她明確表示想去台灣這個獨立的主權國家。拜登政府卻說，『也許這並不明智。』」

蓬佩奧指出，經過拜登上周與中國國家主席習近平的通話，讓美國被中國的宣傳霸凌「將向我們在該地區的朋友釋放非常糟糕的訊息，包括澳洲、南韓及日本。但最重要的是，這會告訴美國人民，讓中共決定美國人如何行事、去哪裡和說什麼是沒關係的。」

拜登7月20日被問及裴洛西計畫訪台一事時表示，美軍認為現在並不是個好主意。裴洛西隔天回應，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」，「我不曾從總統那裡聽說」，但也表示，展現對台支持很重要。

另一方面，根據議長辦公室聲明，裴洛西此行將停留新加坡、馬來西亞、韓國及日本。她已於今（1日）晨降落亞洲行第一站新加坡，預計與總理李顯龍會面。



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