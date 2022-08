美前參謀長聯席會主席：裴洛西仍然「很可能」訪台

記者張寧倢/綜合報導

美國眾院議長裴洛西訪問亞洲的官方行程中包含新加坡、馬來西亞、南韓與日本,但暫未提及台灣。美國前參謀長聯席會議主席穆倫(Mike Mullen)受訪表示,裴洛西仍然很可能會訪問台灣,因為她的性格堅毅,過去不僅多次到訪亞太,她更堅信美國支持的價值。

▲美國眾議院議長、民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)出發訪問亞洲。(圖/路透)

美國退役海軍上將穆倫7月31日在CNN政論節目中受訪稱,裴洛西是一位性格非常堅毅的女性,懂得該如何完善處理事務,且她深切關注美國與世界的安全,並關心人權議題。穆倫認為,裴洛西在下決策前必定先深思熟慮,加上她對美國的深刻瞭解,若她最終真的到訪台灣,那也是經過謹慎風險評估與眾多考量下的結果。

與此同時,裴洛西已抵達亞洲行的第一站,一架疑似裴洛西搭乘的「波音C-40C運輸機」於今晨4點21分降落新加坡。法國國國際廣播電台(RFI)先前報導,裴洛西可能於4日從菲律賓轉抵台灣台北,與總統蔡英文會面,再於5日飛往日本。

As House Speaker Nancy Pelosi reportedly considers visiting Taiwan, what should we make of the US-China diplomatic crisis that has unfolded?



Part 1 of my conversation today with retired Admiral and former Joint Chiefs of Staff Chairman Mike Mullen: pic.twitter.com/re42cPDjRd