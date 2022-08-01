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竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」道路緊急封鎖

▲▼竹北驚見2天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」道路緊急封鎖。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

▲一輛小貨車被天坑吞沒（右圖）。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

竹北市勝利二路及自強路口7月31日晚間9時許，道路突然兩個天坑，其中一輛小貨車掉入洞中，目前仍未拉起，所幸車上無人。目前警方已緊急封閉該道路，自來水公司也到場進行搶修。

「現場非常非常的危險」，縣議員陳凱榮7月31日深夜表示，伍福宮廟前、靠近建築基地的路段發生塌陷，地下的自來水管也爆裂，一輛小貨車被吞噬，且地層下陷嚴重、目前未知掏空程度，因此搶修人員也無法太過靠近。

陳凱榮表示，小貨車掉到靠近建築基地的大坑洞中，坑洞也傳出水聲，自來水公司到場後立刻將水閥關上；他提醒，當地居民8月1日若要經過勝利二路、自強路口，請繞道通行。

▲▼竹北驚見2天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」道路緊急封鎖。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

▲兩坑洞長寬至少各5公尺。（組圖／翻攝邱靖雅臉書、爆料公社）

據悉，勝利二路6月14日也傳出道路下陷、路基掏空的情況，沒想到修復後，又於7月31日深夜再次發生坍塌的情況，讓當地居民人心惶惶。

前竹縣議員邱靖雅表示，目前正在對破洞進行支撐工程，阻止坍方持續擴大，也已請相關單位到場確認五大管線是否有狀況，確認沒問題後才能回填，她也同步將照片及情況傳給新竹縣長、秘書長及工務處長。

新竹縣府主管單位表示，將最快速度發出全面停工公文、禁止所有人車進入，要求收到本次坍塌鑑定報告及處理方案才能復工，且會最快速度開罰。

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