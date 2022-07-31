快訊／裴洛西首個亞洲目的地曝光　先到新加坡與李顯龍會面

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡媒體《聯合早報》31日最新消息指出，新加坡外交部表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將於8月1日至2日到訪新加坡，與總理李顯龍、總統哈莉瑪會面，代表團也將與多位內閣部長交流。

Flightradar24網站顯示，外傳是裴洛西專機、代號「SPAR19」的美國空軍運輸機稍早已自夏威夷起飛。中央社報導，新加坡美國商會表示，裴洛西將出席8月1日下午4時至7時的「智慧城市雞尾酒會」活動發表演說，很高興邀請美國國會代表團與美國商界成員共同參加雞尾酒招待會。

另據《聯合新聞網》引述消息指出，裴洛西結束新加坡行程後會前往馬來西亞，接著才會到訪日本及韓國，而中間是最有可能訪台的時間點，也就是8月2日及3日。

▼ 外傳是裴洛西的專機稍早已從夏威夷起飛。（圖／翻攝自Flightradar24網站）

裴洛西辦公室31日發布新聞稿表示，裴洛西此次率領國會代表團出訪印太地區，訪問新加坡、馬來西亞、南韓及日本，重申美國對該區域盟友及朋友，堅定且不可動搖的承諾。不過聲明稿並未提及台灣。

聲明稿指出，美國國會代表團出訪亞洲4國期間，將舉行舉行高層會議討論如何進一步推動共享利益及價值，包括和平及安全、經濟成長及貿易、新冠疫情、氣候危機、人權及民主治理，「在拜登總統的強大領導下，美國堅定致力於該區域明智的戰略參與，也理解到一個自由蓬勃的印太地區，對於我國及全球繁榮至關重要。」

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

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