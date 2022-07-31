小販問1句話「竟遭當街打死」！男客抓狂騎乘痛毆　路人只顧錄影

記者吳美依／綜合報導

義大利發生震驚社會的案件，非裔街頭小販阿利卡（Alika Ogorchukwu）與男客發生爭執，竟在光天化日之下，遭壓制在地，狠掐脖子，活活打死。儘管路人立刻報警，卻沒有上前阻止，甚至在旁側錄施暴過程。當地媒體指出，死者只是向嫌犯女友說了一句，「貝拉，妳能買一些手帕，或者給我一歐元嗎？」，竟然招來殺身之禍。

《衛報》等外媒報導，39歲的阿利卡是奈及利亞移民，與義大利妻子育有2個孩子，但在車禍後不良於行，經常拄著拐杖，在濱海城鎮奇維塔諾瓦（Civitanova Marche）黃金地段兜售商品。

首席調查員馬蒂歐（Matteo Luconi）在記者會上表示，嫌犯首先把拐杖搶過來，當成攻擊武器，把阿利卡痛毆倒地後，還繼續跨坐死者身上，持續揮拳，直至對方沒有生命氣息。他發覺闖禍後，立刻逃離現場，還不忘順手偷走死者的手機。

▲非裔小販阿利卡在光天化日下遭白人男子活活打死，路人報警後錄下施暴過程，卻完全沒有上前阻止。（圖／翻攝推特）



警方及救護人員抵達現場時，死者已經回天乏術，被宣告傷重不治，其妻子前往現場認屍時，忍不住崩潰大哭。全案仍在調查中，而法醫正在相驗，釐清真正死因是窒息或者鈍物創傷。

義大利即將迎來聯邦大選，這起事件再度挑動種族及移民的敏感話題，左右翼政壇人物及奈及利亞政府紛紛譴責，警方也已依據謀殺及搶劫罪名，逮捕32歲義大利男嫌菲力波（Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo），卻仍無法平息輿論怒火。

民眾對於有色人種遭到暴力奪命，以及路人袖手旁觀的冷漠態度感到怒不可遏。案發隔日，當地數百位居民走上街頭，要求替死者伸張正義，各地也紛紛發起遊行，聲援串聯。

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