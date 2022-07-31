飛機飛一半「180°恐怖迴轉」　網紅崩潰爆哭：以為要死了

記者吳美依／綜合報導

美國網紅小馬（Ariieh Smith）在YouTube擁有超過500萬粉絲，他搭乘達美航空（Delta）前往迦納，飛機橫跨大西洋上空時，卻突然180度迴轉，折返紐約市的約翰．甘迺迪國際機場。他拍攝影片講述這段恐怖經歷，「我真的嚇壞了，開始傳訊息給老婆，並且坐在座位上啜泣。我以為我們要死了。」

小馬接受《商業內幕》採訪時說，飛機起飛約2小時後，突然「U字型」掉頭。過了半小時左右，機長才宣布出現「燃油不平衡」問題，也就是左右機翼油箱內的燃油量相差太大，卻又無法自動或手動平衡，因此必須折返。

▲美國網紅小馬（Ariieh Smith）分享恐怖搭機經驗。（圖／翻攝自YouTube／Xiaomanyc）

飛機平安落地後，達美航空服務人員立刻提供餐券及住宿券，並且替旅客安排隔日的航班。但小馬認為自己「精神及身體都累壞了」，沒辦法承受另一次旅行，在獲得退費後決定回家。他被問及，是否還會再坐飛機去迦納時回答，「不會。我已經嘗試三次了，每一次都沒有成功，所以我覺得整個宇宙的力量都在叫我別去。」

達美航空發言人證實此事時表示，這架航班之所以掉頭，是基於操作上的多重考量，飛行安全是該公司的優先要務，團隊也在乘客下機後提供了立即協助。

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