俄黑海艦隊總部爆炸6傷　遭烏克蘭無人機攻擊

▲俄羅斯黑海艦隊總部遇襲後，俄羅斯軍人在附近站崗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打超過150天。俄羅斯市長證實，位在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊總部31日凌晨遭到烏克蘭無人機襲擊，造成總部6名工作人員受傷。這起攻擊事件剛好發生在俄國的「海軍日」（Navy Day），該市所有慶祝活動已取消。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT News等報導，市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）31日在Telegram證實這起攻擊事件，初判是烏克蘭無人機飛入總部後，引爆綁在無人機上的爆裂裝置所引起。

這起事件造成6人受傷。依據稍早消息，當時總部其中一個房間的窗戶玻璃被炸飛，有5人被碎片擊中。拉茲沃扎耶夫表示，出於安全考量，該市所有海軍日的慶祝活動皆取消，敦促民眾在俄羅斯聯邦安全局調查期間，盡可能待在家中。

俄羅斯海軍日是7月最後一個週日，會舉行閱兵式等活動慶祝。在聖彼得堡（St. Petersburg），俄方舉行軍艦閱兵儀式，共有40艘不同類型的船隻與3000多名軍人參加，總統普丁也出席這場活動。

▼ 俄羅斯總統普丁與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）31日出席海軍日活動。（圖／達志影像／美聯社）