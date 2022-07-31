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裴洛西害美中緊張升級！紐時曝4關鍵原因：她竟在中國做「這事」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪前舉行的例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西計劃訪台一事讓美中關係陷入兩難。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將展開的亞洲行是否納入台灣備受國際關注，就連台海和美中之間的緊張局勢也上升到了前所未有的新高度。《紐約時報》分析，裴洛西計劃訪台加劇美中緊張的關鍵因素有4，而這些原因都與台灣是中國重要目標、裴洛西長期與中國關係僵硬，以及美國政府態度曖昧有關。

▲▼ 港回歸25週年，習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視）

▲外界認為，習近平有意在任內讓兩岸統一 。（圖／翻攝 央視）

1. 台灣是中國領導人的重要目標

中國最高領導人習近平比他的前任們都清楚，「兩岸統一」是他任期內的首要目標，而即將在中共二十大上尋求第3個任期的習近平，也將在秋季的重要會議上，對國內外展示其強大形象，尤其是在台灣議題上。

去年，習近平在中共建黨百年慶典揚言，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」中國國防部長魏鳳和上個月也警告，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，堅決維護祖國統一。」

然而，習近平將在何時對台灣採取行動，仍有待軍事化民間專家進行探討後再做出決定，因此報導認為，這應該不是一個迫在眉睫的計劃，因為哈佛大學肯尼迪學院研究員奧弗霍爾特（William Overholt）指出，「雖然中國很希望台灣回歸，但這並不意味著它希望展開血戰，摧毀中國經濟。」

▲▼1991年，裴洛西在中國爆發六四事件後，首度造訪天安門。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西曾在中國爆發六四事件2年後造訪天安門。（圖／達志影像／美聯社）

2. 裴洛西與中國關係僵硬

裴洛西長期以來毫不掩飾她對中國的立場，因此這位眾議院議長一直都被中國視為敵對關係。1991年，裴洛西在中國爆發六四事件後，首度造訪天安門，並在數位國會議員和記者的陪同下合影。然而，裴洛西在拍照前卻展開了一條橫幅，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，導致裴洛西一行人遭到短暫拘留，並被驅逐出境。

另外，裴洛西也是西藏達賴喇嘛和藏人權利的堅定支持者，甚至還曾在2015年獲得中國政府許可，前進西藏首府拉薩訪問。雖然裴洛西可能訪台的行程讓中國如坐針氈，不過《紐時》指出，裴洛西的舉動還是吸引了不少原本與民主黨敵對的議員與她站在一邊，其中就包括了前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前國防部長艾斯培（Mark Esper）。

▲▼ 共機,運8反潛機,運-8反潛機。（圖／國防部提供）

▲中國頻繁派共機入侵台灣領空。（圖／國防部提供）

3. 台灣是美中關係的單一引爆點

近年來，中國侵入台灣海域的次數愈發頻繁，還不時派出軍機進入台灣領空，促使台灣戰機必須時時戒備，以便在特殊狀況可以緊急升空。儘管美國總統拜登此前曾說，美國願在中國犯台之時動用武力保衛台灣，但有分析家卻認為，中國的軍事能力早已發展到美國無法保證能在保衛台灣時取勝的地步。

史丹佛大學研究院馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）指出，中國為了爭奪台灣囤積了一系列武器，而且中國現在擁有全球最大的海軍，其導彈部隊甚至還有能力壓制美國最引以為豪的航空母艦。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲裴洛西擅自計劃訪台讓總統拜登陷入兩難。（圖／路透）

4. 台灣是華府的政治雷區

長期以來，美國一直在兩岸議題採取「模糊策略」，即承認中方的「一中政策」，但同時又不承認中國認為台灣是其一部分的立場。雖然拜登上任以後曾3次聲稱，美國將部署武力幫助台灣對抗中國入侵，但華府始終在援台一事含糊其辭。

《紐時》認為，裴洛西此次擅自決定訪台，造成總統拜登處於尷尬處境。雖然美國官方聲稱，身為議長的裴洛西有權決定去她想到訪的國家，不過相關決定卻與美國當前的對外立場截然不同，而拜登也不希望塑造一個對官員們指手畫腳的形象，讓美國政府陷入兩難。

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