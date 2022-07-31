今中重症+88、兒童MIS-C+3！6歲童「沒確診過」仍發病加護救治中

▲中央流行疫情指揮中心公布中重症病例。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今新增88例中重症個案，其中有3例特殊重症個案是兒童MIS-C，都沒有慢性病史，有1例6歲男童更是沒確診過仍併發MIS-C。截至今天為止，兒童重症總共140例，包括腦炎25例、肺炎20例、心肌炎1例，敗血症3例，哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C74例，共病3例，累計25例死亡。

發言人莊人祥說明，第一例是1歲女童，沒有接種疫苗，6/6PCR陽性確診，7/16發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等，7/17到急診，診斷急性腸胃炎，住院後持續發燒，目前給予免疫球蛋白和類固醇治療中。

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第二例6歲男童在7/25發燒，7/27發燒到39度，有嘔吐等狀況，肝指數和血酸指數上升，新冠PCR陰性，當天收住兒童加護病房，進行免疫球蛋白級類固醇治療，7/28檢驗新冠的N蛋白和S蛋白抗體都是陽性，醫院通報MIS-C，目前已經退燒，病況穩定持續在加護病房觀察中，這例也是第二例先前未確診過新冠MIS-C個案。

第三例是11歲男童，5/29接種第一劑疫苗，7/15快篩陽性，7/24起發燒出疹、頸部淋巴結種、活力食慾下降，7/28至急診檢查有結膜炎，有扁桃腺腫、發炎指數上升等狀況，診斷疑似MIS-C，7/28收住兒童加護病房，目前給予免疫球蛋白藥物治療。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）