快訊／裴洛西公布亞洲行程　「名單未見台灣」

記者吳美依/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Patricia Pelosi)啟程亞洲行,由於先前被媒體爆料計劃訪台,因此備受國際關注。但是,她的辦公室31日發布新聞稿,公布此趟亞洲出訪行程,卻沒有提及台灣。

新聞稿引述裴洛西發言寫道,「今天,我們的國會代表團前往印太地區,重申美國對該區域盟友及朋友,堅定且不可動搖的承諾。在新加坡、馬來西亞、南韓及日本,我們的代表團將舉行高層會議,討論如何進一步推動共享利益及價值,包括和平及安全、經濟成長及貿易、新冠疫情、氣候危機、人權及民主治理。」

新聞稿還寫道,「在拜登總統的強大領導下,美國堅定致力於該區域明智的戰略參與,也理解到一個自由蓬勃的印太地區,對於我國及全球繁榮至關重要。」

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.