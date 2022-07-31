快訊／裴洛西公布亞洲行程　「名單未見台灣」

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）啟程亞洲行，由於先前被媒體爆料計劃訪台，因此備受國際關注。但是，她的辦公室31日發布新聞稿，公布此趟亞洲出訪行程，卻沒有提及台灣。

新聞稿引述裴洛西發言寫道，「今天，我們的國會代表團前往印太地區，重申美國對該區域盟友及朋友，堅定且不可動搖的承諾。在新加坡、馬來西亞、南韓及日本，我們的代表團將舉行高層會議，討論如何進一步推動共享利益及價值，包括和平及安全、經濟成長及貿易、新冠疫情、氣候危機、人權及民主治理。」

新聞稿還寫道，「在拜登總統的強大領導下，美國堅定致力於該區域明智的戰略參與，也理解到一個自由蓬勃的印太地區，對於我國及全球繁榮至關重要。」

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

裴洛西此次率團出訪亞洲的成員也曝光，除了她本人之外，還有其他5人，分別是眾院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾院情報常設特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及眾院軍事委員會兼外委會成員金安迪（Andy Kim）。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）31日公布亞洲行程。（圖／翻攝自官網）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

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