視北韓為假想敵！　美日韓明展開「太平洋龍」聯合軍演

▲南韓驅逐艦世宗大王號將參與「太平洋龍」訓練。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）近來試射導彈挑釁的頻率增加，以及準備進行第7次核試驗，南韓、美國、日本決定將從明（1）日起在夏威夷展開為期2周的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合軍事演習，目的在於如何共同分享軍事情報，偵測、追蹤以北韓為假想敵所射出的導彈。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（31）日指出，美國太平洋艦隊司令部將主導從8月1日至14日的太平洋龍聯合軍演，由南韓、日本，以及澳洲與加拿大共同參加，藉此提升5國在應對北韓導彈挑釁的偵測追蹤能力，南韓將派出參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的驅逐艦世宗大王號（DDG，7600噸級）參加。

在訓練過程中，會先由美國扮演被視為假想敵的北韓，先是試射模擬導彈，由參與聯合軍演的國家負責偵測、追蹤，同時互相分享軍事情報，美國則發射誘導彈攔截來自假想敵北韓的攻擊。

報導指出，其實早從過去每2年由美軍所主導的環太平洋軍演時，南韓就曾派出海軍與美國、日本共同參與聯合彈道飛彈偵測追蹤訓練，不過文在寅政府執政後，2018、2020年便未曾對外公開軍演內容。

據悉，美日韓3國國防部長今年6月11日前往新加坡參加「香格里拉對話」亞洲安全會議時，就曾針對應付北韓核武導彈威脅上形成共識，3方一致認為應強化國防軍事合作，3方同意未來將會定期公開舉行飛彈警報訓練、彈道飛彈偵測追蹤訓練。

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