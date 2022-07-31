拍MV慘被輪流性侵！8模特兒受害　蒙面槍手還劫財「扒光男人衣褲」

▲南非警方29日證實，28日發生劫財性侵案件。（圖／翻攝自南非警察局網站，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南非豪登省（Gauteng）一組團隊28日前往廢棄礦場拍攝MV，但17名蒙面持槍男子卻突然闖入，不但搜刮手機、珠寶、現金等財物，還輪流性侵8名模特兒，對空鳴槍讓受害者不敢逃走，就連男子也被扒光衣服。據傳這群男子是幫派Zama Zama成員，目前已有3人落網。

綜合太陽報等外媒報導，遇襲的拍攝團隊總計22人，包括12名女性及10名男性，28日前往豪登省城鎮克魯格斯多普一處廢棄礦場拍攝福音MV。但當天下午5時左右，多名蒙面男子卻突然闖入片場，對空鳴槍，命令所有人躺下，搶走他們的手機、珠寶、包包、現金以及拍攝裝備。

這群武裝男子在劫財的同時，也朝現場女性伸出魔爪，有8名模特兒被輪流性侵，最年輕的受害者才19歲。外傳多名模特兒來自南非最大城市約翰尼斯堡（Johannesburg），受雇1天來拍攝MV。

南非警方到場後雙方爆發槍戰，造成2名礦工死亡、1人受傷，總計65名非法礦工被捕，有17人逃脫，現場發現多把未經許可的槍枝、爆裂裝置等。

警方表示，所有受害者都被搶劫，包括鞋子、衣服也被拿走，「就連男性也被扒光衣服，一絲不掛，或只穿著內褲」，現階段尚未確定所有17名嫌疑人的身分，但已有3人被拘留，相關行動將持續進行，直到抓到所有嫌犯為止。

鏡報指出，這群蒙面男子是幫派Zama Zama成員，該組織以恐嚇、性侵、搶劫事件惡名昭彰，也會進入廢棄礦山，尋找黃金等有價值的物質。